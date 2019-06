Folien und Schläuche für die Landwirtschaft und Gartenbaufolien profitieren vom Sieben-Schicht-System. Die Folien mit einer Breite von acht bis 18 Metern und die Schläuche mit einer Breite von bis zu 14 Metern sind widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen, leichter und für ein breiteres Anwendungsspektrum geeignet. Dies resultiert in einfacherer Handhabung und höherer Arbeitseffizienz im Agrar- und Gartenbaubereich. Insbesondere Gewächshausfolien zeichnen sich durch eine höhere Leistung in Bezug auf Thermik und Oberflächenmodifikation aus. Gleichzeitig bedeutet geringeres Foliengewicht weniger Transportaufwand, also weniger CO2-Emissionen, sowie geringerer Ressourcenverbrauch in der Produktion. Die neuen Folien können vollständig und umweltfreundlich recycelt oder thermisch sicher wiederverwendet werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...