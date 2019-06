Die Bayer-Aktie krachte am 17. Juni auf ein neues 5-Jahres-Tief und hat damit in der 1-Jahres-Betrachtung ganze 46% an Wert verloren. Dabei gibt es jetzt einen Lichtblick. Denn:Wie heute bekannt wurde, will die Bayer-Tochter Monsanto das milliardenschwere Schadenersatz-Urteil im jüngsten US-Prozess um Krebsgefahren ihres Unkrautvernichters Roundup aufheben lassen. Die Anwälte...

