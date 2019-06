Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch einen Teil ihrer am Vortag erzielten deutlichen Kursgewinne wieder abgegeben. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel gegen Mittag um 0,31 Prozent auf 172,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,29 Prozent. Am Vortag hatte sie mit minus 0,32 Prozent einen Rekordwert erreicht. Auch im übrigen Euroraum erhöhten sich die Renditen am Mittwoch.

Händler erklärten die Kursverluste mit einer Gegenbewegung auf die starken Gewinne am Vortag. Auslöser der Bewegung waren Hinweise auf eine zusätzliche Lockerung der Geldpolitik durch den Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi. Seine Äußerungen schickten die Kapitalmarktzinsen in der gesamten Eurozone und darüber hinaus auf Talfahrt. In vielen Ländern wurden historische Tiefstände teils unter der Nulllinie erreicht.

Am Mittwoch könnte der nächste Zinssturz folgen. Am Abend wird die US-Notenbank Fed neue Entscheidungen bekanntgeben. Es wird mit Hinweisen auf baldige Zinssenkungen gerechnet. Selbst ein sofortiger Zinsschritt wird an den Märkten nicht ganz ausgeschlossen, gilt aber als eher unwahrscheinlich./bgf/jkr/jha/

