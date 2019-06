Der Handel an der Wall Street dürfte am Mittwoch zum Start von Zurückhaltung geprägt sein. Denn im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank ist die Risikobereitschaft gering. Zudem ist nach den kräftigen Gewinnen am Vortag zunächst etwas mehr Ruhe angesagt. Bei den Aussagen der Fed wird im Zentrum stehen, ob die Bank eine Zinssenkung für Juli signalisiert. Zinsstratege Benjamin Schroeder von der ING geht davon aus, dass die Anleger in dieser Hinsicht enttäuscht werden könnten. Fed-Chef Jerome Powell werde balancierte Aussagen treffen, die Hinweise auf eine baldige Zinssenkung vermeiden und zugleich deren Möglichkeit in der Zukunft andeuten werden. Die Lage verkompliziert sich noch dadurch, dass US-Präsident Donald Trump andeutete, den Fed-Präsidenten zu "degradieren", sollte Trump mit den Entscheidungen nicht zufrieden sein. "Mal sehen, was er macht", sagte Trump auf die Frage, ob er den von ihm selbst als Fed-Chef vorgeschlagenen Powell als Chairman absetzen könnte.

Bei den Einzelwerten legen Adobe um 4,2 Prozent zu. Der Softwarekonzern übertraf für das zweite Quartal die Erwartungen, beim Ausblick auf das laufende dritte Quartal enttäuschte Adobe aber etwas. Für das dritte Quartal wird von Adobe ein Umsatz von 2,8 Milliarden Dollar und ein Gewinn je Aktie von 1,95 Dollar erwartet. Die Analystenschätzungen lagen zuletzt bei 2,83 Milliarden bzw. 2,05 Dollar. US Steel steigen um 1,9 Prozent. Der Stahlproduzent erwartet für das zweite Quartal mit 40 Cent je Aktie einen bereinigten Gewinn unter der Markterwartung von 51 Cent aufgrund von Überschwemmungen in den USA und wegen niedrigerer Stahlpreise. Als Reaktion sollen zwei US-Hochöfen und einer in Europa stillgelegt werden.

