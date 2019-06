Bonn (ots) - Erstmals sehen die Deutschen das Thema "Klimaschutz und Umwelt" als das wichtigste Problem im Land an, wie das aktuelle ZDF-Politbarometer feststellt. Spätestens seit der Europawahl ist klar, dass dieses Thema wahlentscheidend sein kann: Die Grünen, denen bislang das größte Know-how in der Klimapolitik zugesprochen wird, gingen vor allem bei den jungen Wählern als klare Wahlsieger hervor - und überholten anschließend erstmals die CDU in einer bundesweiten Umfrage. Wenig überraschend also, dass sich seither (nahezu) alle Parteien um ein klimapolitisches Profil bemühen.



Doch welche Parteien können wirklich Klimaschutz? Wie sehen ihre klimapolitischen Konzepte aus? Wie erfolgversprechend sind sie im Kampf gegen den Klimawandel? Können sie die Wähler damit letztlich überzeugen?



Anke Plättner diskutiert u.a. mit: Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin Prof. Volker Quaschning, Energieexperte Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin Henry Borrmann, Leiter Energiepolitik DIE FAMILIENUNTERNEHMER Michael Schäfer, WWF Leiter Klimaschutz und Energiepolitik



