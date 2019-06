Potsdam (ots) - Sie sind die Stars in den Kinderzimmern, ihre Songs werden im Auto lauthals mitgesungen und jetzt sind sie täglich (Mo.-Fr.), 14:40 Uhr, mit einer eigenen Rubrik exklusiv bei Radio TEDDY zu hören: Moreno, Magdalina, Kimi und Evelyn - die deutschen KidzBop Kids!



KidzBop ist ein Mega-Trend, der aus den USA stammt und inzwischen weltweit Riesenerfolge in den Familien feiert. Die Idee: Kinder interpretieren aktuelle Top-Hits neu und vor allem - familienfreundlich! Seit März 2019 gibt's nun auch ein deutsches Quartett, das mit tollen Videos und Songs die Kinder abtanzen und mitsingen lässt. Den Eltern gefällt's, schließlich sind die Neun- bis Zwölfjährigen quasi "Geschwister" der Kiddies und die Texte sind frei von Gewaltverherrlichung. Derzeit total angesagt: "Geiles Leben" von Glasperlenspiel und auch "Chöre" von Mark Forster.



In der neuen Rubrik bei Radio TEDDY gibt es täglich eine Star-Story von und mit Moreno, Magdalina, Kimi und Evelyn - den KidzBop Kids aus Deutschland. Sie erzählen, wie sie ihren Schulalltag erleben, wie ihre Kameraden mit ihnen jetzt umgehen, welche Haustiere sie haben, wie sie mit ihren Geschwistern leben, wie es war, als sie ihr erstes Autogramm gegeben haben, wie oft sie proben ... alles aus der Welt von Kindern, die zu Musikstars werden.



Die Geschichten und Songs laufen auch auf dem neuen Webchannel "TEDDY Cool - Charts & neue Hits". Hier sind die KidzBop Kids auch Moderatoren und präsentieren ihre Songs persönlich.



OTS: Radio TEDDY newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70310 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70310.rss2



Pressekontakt: Kerstin Stooff, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit Tel.: 0171 / 865 22 51 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail: k.stooff@radioteddy.de