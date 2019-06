Berlin (ots/PRNewswire) - Filmpalast Kino hat eine Vereinbarung mit dem Weltmarktführer bei Kinosysteme CJ 4D PLEX (www.cj4dx.com) getroffen, durch die das allererste ScreenX-Kino und ein neues 4DX-Lichtspielhaus mit dem neuesten Motion Chair-Modell in Kassel (Deutschland) entsteht.



ScreenX ist das weltweit erste Multi-Projektionssystem für Kinos, das eine völlig neuartige Kinoerfahrung bietet. Mit ScreenX werden Kinobesucher regelrecht in die Handlung hineingezogen, indem ausgewählte Szenen von Hauptfilm und Kinowerbung auch auf die seitlichen Kinowände projiziert werden.



Mit 4DX wird das Publikum in das Leinwandgeschehen von aktionsgeladenen Blockbustern eingebunden. Das gewohnte Filmerlebnis wird durch Spezialeffekte wie bewegungssynchronisierte Sitze, Wind, Nebel, Regen, Blitz, Schnee, Seifenblasen, Vibration und Düfte aufgewertet. Dadurch entsteht eines der innovativsten Kinoformate der Branche, das die Fans in die Action auf der Kinoleinwand miteinbezieht.



Das 4DX-Lichtspielhaus im Filmpalast Kassel wird komplett mit den neuesten 4DX Motion Chairs ausgestattet, die den Kinobesucher quasi in die vierte Dimension katapultieren. Diese neuesten und hochwertigsten 4DX-Sessel bieten Warmlufteffekt und extra Bewegungen.



"Wir begrüßen die Kooperation mit Filmpalast an Deutschlands erstem ScreenX-Lichtspielhaus", sagte JongRyul Kim, CEO von CJ 4DPLEX. "Wir sind sehr glücklich über die Zusammenarbeit mit dem perfekten Partner, um das Kinoerlebnis zu revolutionieren, und freuen uns viele gemeinsame Projekte."



"4DX und ScreenX sind das Herzstück eines tollen und hochgradig innovativen Kinoprojekts und Erlebniskonzepts, die wir in Kassel vorstellen. Wir wollen einen Raum für alle Kinofans, alle Generationen und ihre Begeisterung für verschiedene Genres schaffen. Ob jung oder alt, für Pärchen, Singles, Klangbegeisterte und Abenteurer, aber auch für Fans der klassischen Kinounterhaltung", sagte Juliane de Boer, CEO von Filmpalast. "Wir sind ein Familienunternehmen in der 2. Generation und haben in der schnelllebigen Welt den Glauben an das traditionelle Kino nicht verloren. Gleichzeitig verschießen wir uns nicht der Innovation und dem technologischen Wandel. Wir importieren zwei vielversprechende Konzepte aus Korea und sind stolz und voller Zuversicht, dass wir unser Publikum aus seinen gemütlichen und mit modernster Technik ausgestatteten Wohnzimmern wieder in die Kinos locken können."



Filmpalast 4DX ist das weltweit erste 4DX-Lichtspielhaus, das komplett mit Extreme Motion Chairs ausgestattet ist. Schon bald können Kinobesucher, die auf ein innovatives Kinoerlebnis brennen, diese neueste 4DX Motion-Technologie in allen Sitzen im Filmpalast 4DX-Lichtspielhaus genießen.



Informationen zu 4DX



4DX ist die von CJ 4DPlex entwickelte Technologie, die Kinobesuchern ein immersives Kinoerlebnis bietet, das alle fünf Sinne miteinbezieht. Das Publikum wird durch synchronisierte Bewegung, Wind, Nebel, Regen, Blitz, Düfte, Schnee und Starkregen passend zum Leinwandgeschehen eingebunden. Über 640 Hollywood-Titel wurden bereits in 4DX gezeigt. Es gibt heute mehr als 75.000 4DX-Sitze in 650 Lichtspielhäusern in 64 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unterhttps://www.cj4dx.com/



Informationen zu SCREENX



ScreenX ist das weltweit erste Multi-Projektionssystem für Kinos. Es wurde 2012 von CJ CGV erdacht, Teil des südkoreanischen Mischkonzerns CJ Group. Neben 4DX, der multisensorischen Kinotechnologie mit Bewegung und Umwelteffekten, ist es eines der "Kinoformate der Zukunft". Mit ScreenX werden Kinobesucher regelrecht in die Handlung hineingezogen, indem das Filmbild von Hauptfilm und Kinowerbung auch auf die seitlichen Kinowände projiziert und auf 270° erweitert wird. Weltweit wurde ScreenX bereits in 221 Kinosälen installiert. Bei der ShowEast 2018 erhielt ScreenX den Preis als "Innovator of the Year". Weitere Informationen finden Sie unter www.screenx.co.kr



