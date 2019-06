FRANKFURT (Dow Jones)--Die Leasinggesellschaft Accipiter Holdings kauft bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus Maschinen des Typs A320neo. Wie Airbus anlässlich der Luftfahrtmesse in Le Bourget mitteilte, ordert Accipiter, eine Tochtergesellschaft der CK Asset Holdings, 20 Maschinen dieser Bauart. Die A320-Familie von Airbus gehört neben der Boeing 737 zu den meistverkauften Flugzeugen weltweit. Airbus bietet das Flugzeug auch mit sparsameren Triebwerken (new engine option) an.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2019 06:40 ET (10:40 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.