BERLIN (Dow Jones)--Die hessische SPD-Politikerin Christine Lambrecht soll Katarina Barley im Juli als Bundesjustizministerin ablösen. Das berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Regierungs- und Parteikreise. Der kommissarische SPD-Chef Torsten Schäfer-Gümbel will die Personalie den Angaben zufolge am Nachmittag in Berlin bekanntgeben. Die SPD-Pressestelle wollte die Personalie nicht bestätigen und verwies auf ein für 15 Uhr geplantes Statement. Lambrecht ist derzeit Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium und war zuvor SPD-Fraktionsgeschäftsführerin.

June 19, 2019

