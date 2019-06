BERLIN (Dow Jones)--Bürger können sich ab sofort über den Bau der Stromtrasse Südostlink informieren. Zum Abschnitt A der von 50Hertz und TenneT beantragten Hochspannungsleitung beginne die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, teilte die Bundesnetzagentur mit. Die vorgeschlagenen Korridore verlaufen überwiegend durch Sachsen-Anhalt. Der Abschnitt beginnt in Wolmirstedt und endet bei Eisenberg in Thüringen. Insgesamt führt die geplante Südostlink-Trasse bis nach Isar in Bayern. Die Stromautobahn ist unter anderem notwendig, um den in Nordostdeutschland produzierten Windstrom nach Süddeutschland transportieren zu können. In Bayern sollen die noch verbliebenen Atomkraftwerke bis 2022 endgültig vom Netz gehen.

50Hertz und TenneT hatten ihre Unterlagen, die unter anderem eine Raumverträglichkeitsstudie, eine Umwelt-, Arten- und Gebietsschutzprüfung enthalten, Ende April eingereicht. In Teilen werden Erkabel geprüft. Abweichend vom ursprünglich geplanten Verlauf der Trasse soll die Stadt Halle (Saale) nicht mehr westlich, sondern östlich umgangen werden. Für zwei Teilabschnitte zwischen Wolmirstedt und Magdeburg sowie südlich davon werden Freileitungen geprüft.

Abschließend wird die Bundesnetzagentur alle Argumente abwägen und einen 500 bis 1000 Meter breiten Korridor festlegen, in dem die Leitung später verlaufen wird. Der genaue Verlauf in diesem Korridor wird in einem anschließenden Planfeststellungsverfahren fixiert. Die Südostlink-Trasse wird in Gleichstromtechnik ausgeführt, die den verlustarmen Transport über weite Strecken ermöglicht. Die Inbetriebnahme ist ab 2025 vorgesehen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2019 06:58 ET (10:58 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.