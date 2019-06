Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Lufthansa von 22,00 auf 14,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nach der Gewinnwarnung habe sie nun ihre Schätzungen gekürzt, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beim bevorstehenden Kapitalmarkttag dürfte es um das Restrukturierungspotenzial der Airline gehen. Angesichts der jüngsten Enttäuschungen sehe sie aber die Gefahr, dass Investoren nicht bereit sein könnten, mittelfristig sich verbessernde Perspektiven einzubeziehen./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-06-19/13:37

ISIN: DE0008232125