Adobe Systems ist ein Wachstumsunternehmen und entsprechend hoch bepreist. Gestern Abend nach Börsenschluss legte das Unternehmen Zahlen für sein zweites Geschäftsquartal 2019 vor und hat - wie üblich - seine eigenen Prognosen und die Erwartungen des Marktes übertroffen. Und der Kurs hat mit einem Freudensprung reagiert, was so gar nicht üblich ist. Denn bisher lief es eigentlich immer so, dass der Kurs nachgab nach hervorragenden Zahlen, weil man sich an dem verhaltenen Ausblick des Managements störte. Nach dem kurzen Absacker machte sich die Aktie dann in der Folgezeit immer wieder auf, neue ...

