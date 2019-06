Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im April

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat sich im April weiter verringert. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug er saisonbereinigt 21 (März: 25) Milliarden Euro. Der Überschuss im Güterhandel belief sich auf 22 (24) Milliarden Euro, wobei die Ausfuhren auf 198 (203) Milliarden Euro abnahmen und die Einfuhren auf 176 (178) Milliarden.

EZB teilt bei Dollar-Tender erneut 17 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 17 Millionen US-Dollar an eine Bank zugeteilt. Das entsprach bei Volumen wie auch Zahl der Bieter exakt dem Ergebnis der Vorwoche. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,82 (zuvor: 2,87) Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.

Britische Jahresteuerung im Mai leicht rückläufig

Die Jahresteuerung in Großbritannien hat sich im Mai leicht abgeschwächt. Sie lag bei 2,0 Prozent, wie die Statistikbehörde ONS mitteilte, nachdem sie im April noch 2,1 Prozent betragen hatte. Volkswirte hatten auch für Mai einen Wert von 2,1 Prozent prognostiziert. Im Monatsvergleich zogen die Verbraucherpreise, wie von Ökonomen erwartet, um 0,3 Prozent an.

Jüngste Rentenerhöhungen lassen Durchschnittsrente um 3,4 Prozent steigen

Die Höhe der Durchschnittsrente ist im vergangenen Jahr um rund 3,4 Prozent gestiegen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch in Berlin von der Deutschen Rentenversicherung erfuhr, erhöhte sie sich im Vergleich zum Vorjahr 2017 von 1.159 Euro auf rund 1.199 Euro. Die Angaben galten für Durchschnittswerte für Rentner mit mindestens 35 Versicherungsjahren, die 2017 und 2018 erstmals Geld aus der gesetzlichen Rentenkasse bekamen.

Xi preist vor Besuch "unersetzliche" Freundschaft mit Nordkorea

Vor seinem Besuch in Nordkorea hat Chinas Präsident Xi Jinping die "unersetzliche" Freundschaft beider Länder gepriesen. In einem am Mittwoch erschienenen Gastbeitrag auf der Titelseite der nordkoreanischen Staatszeitung "Rodong Sinmun" zeigte er sich zudem bereit, zusammen mit Nordkorea einen "großen Plan" für dauerhafte Stabilität in Ostasien zu entwerfen. Xi reist am Donnerstag als erster chinesischer Staatschef seit 14 Jahren zu Gesprächen nach Pjöngjang.

Städte fordern "Neustart" der Debatte um Pkw-Maut

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat sich nach der Ablehnung der deutschen Maut-Pläne durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) für einen Neustart der Debatte ausgesprochen, mit dem Ziel "intelligenter" Lösungen im Sinne des Umweltschutzes. "Es kann durchaus Sinn machen, die Kfz-Steuer abzuschaffen und ein Mautsystem auch für Pkw einzuführen", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das sei allerdings "nur dann sinnvoll, wenn es mit einer klugen Steuerung verbunden wird".

Zahl der Baugenehmigungen seit Jahresbeginn rückläufig

Trotz des gestiegenen Wohnungsbedarfs in Deutschland ist die Zahl der Baugenehmigungen seit Jahresbeginn rückläufig. Die Bauämter genehmigten seit Jahresbeginn mit 105.000 Wohnungen 1,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In der Gesamtzahl sind auch Maßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) betonte.

Knapp 50.000 Sozialwohnungen weniger in Deutschland

Die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland ist erneut gesunken. Wie aus Zahlen des Bundesinnenministeriums hervorgeht, gab es Ende 2017 rund 1,22 Millionen Wohnungen mit Miet- und Belegungsbindung. Ein Jahr zuvor waren es noch 1,27 Millionen. Somit sind mehr alte Sozialwohnungen aus der Mietbindung gefallen als neue gebaut wurden. Den stärksten Rückgang verzeichnete Berlin.

Kabinett beschließt Rüstungsexportbericht - Ausfuhren minus 23 Prozent

Die Bundesrepublik hat 2018 weniger Waffenausfuhren genehmigt als im Vorjahr, liefert aber weiterhin an Krisen- und Konfliktländer. Das geht aus dem Rüstungsexportbericht 2018 hervor, den das Bundeskabinett nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums beschlossen hat. Es wurden Einzelgenehmigungen in Höhe von 4,82 Milliarden Euro erteilt, 2017 waren es noch 6,24 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang um rund 23 Prozent.

Kabinett beschließt Gesetz für höhere Löhne in der Altenpflege

Mit höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen will die Bundesregierung der Personalnot in der Pflegebranche entgegenwirken. Das Bundeskabinett beschloss dazu auf seiner Sitzung am Mittwoch in Berlin einen Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Ziel ist es, Berufe in der Pflegebranche attraktiver zu machen. Kritiker des Entwurfs monieren eine unklare Finanzierung und warnen vor Mehrkosten für Pflegebedürftige.

Bürgerbeteiligung für Südostlink-Trasse startet

Bürger können sich ab sofort über den Bau der Stromtrasse Südostlink informieren. Zum Abschnitt A der von 50Hertz und TenneT beantragten Hochspannungsleitung beginne die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, teilte die Bundesnetzagentur mit. Die vorgeschlagenen Korridore verlaufen überwiegend durch Sachsen-Anhalt. Der Abschnitt beginnt in Wolmirstedt und endet bei Eisenberg in Thüringen. Insgesamt führt die geplante Südostlink-Trasse bis nach Isar in Bayern. Die Stromautobahn ist unter anderem notwendig, um den in Nordostdeutschland produzierten Windstrom nach Süddeutschland transportieren zu können. In Bayern sollen die noch verbliebenen Atomkraftwerke bis 2022 endgültig vom Netz gehen.

UN-Sonderberichterstatterin fordert Untersuchung zu Mordfall Khashoggi

Im Fall des ermordeten saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi fordert die UN-Sonderberichterstatterin Agnès Callamard eine internationale Untersuchung. Es gebe "glaubwürdige Hinweise", die es rechtfertigten, die Verantwortung hochrangiger saudiarabischer Vertreter, einschließlich des Kronprinzen Mohammed bin Salman, in dem Mordfall zu überprüfen, erklärte Callamard am Mittwoch in Genf. Die Sonderberichterstatterin für außergerichtliche Exekutionen forderte UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf, eine solche internationale Untersuchung einzuleiten.

Angehörige: Mordanklagen in den Niederlanden wegen MH17-Abschuss

Die niederländische Justiz wird wegen des Abschusses von Flug MH17 über der Ukraine vor fünf Jahren nach Angaben von Angehörigen in vier Fällen Mordanklage erheben. Der Prozess gegen vier Beschuldigte werde im März kommenden Jahres beginnen, teilte die Opferangehörige Silene Fredriksz am Mittwoch mit. Die Niederlande und Australien machen Russland für den Abschuss der Malaysia-Airlines-Maschine am 17. Juli 2014 über der Ukraine verantwortlich, bei dem alle 298 Insassen getötet worden waren.

Erstmals mehr als 70 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht

Neue Konflikte und ungelöste Krisen haben die Zahl der Flüchtlinge weltweit im vergangenen Jahr auf ein neues Rekordhoch steigen lassen. Zum 31. Dezember 2018 habe es 70,8 Millionen Flüchtlinge, Vertriebene und Asylbewerber gegeben, erklärte UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi am Mittwoch. Das seien 2,3 Millionen mehr als ein Jahr zuvor und doppelt so viele wie vor 20 Jahren. In Deutschland ging die Zahl der Asylbewerber unterdessen erneut deutlich zurück. Von Flüchtlingskommissar Grandi bekam die Bundesrepublik ein seltenes Sonderlob für ihre Aufnahmebereitschaft. Deutschland habe den Mythos entzaubert, dass Einwanderung nicht zu bewältigen sei, sagte er. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe politisch einen "hohen Preis" für ihre Offenheit gezahlt, was ihr Verhalten "noch mutiger" mache.

Ex-Präsident Sarkozy muss wegen Vorwurfs der "Bestechung" vor Gericht

Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy muss sich wegen des Vorwurfs der "Bestechung" vor Gericht verantworten. Der Kassationshof als oberste französische Instanz wies am Mittwoch den letzten Einspruch des konservativen Politikers gegen die angeordnete Prozesseröffnung zurück, wie es von Seiten der Justiz hieß. Sarkozy soll versucht haben, einen Staatsanwalt am Oberstem Gerichtshof zu bestechen, um Informationen zum Verlauf eines ihn betreffenden Verfahrens zu erlangen.

GROßBRITANNIEN

Erzeugerpreise (Output) Mai +0,3% gg Vm; +1,8% gg Vj

Erzeugerpreise (Output) Mai PROG: +0,2% gg Vm; +1,8% gg Vj

Erzeugerpreise (Input) Mai unverändert gg Vm; +1,3% gg Vj

Erzeugerpreise (Input) Mai PROG: +0,3% gg Vm; +0,9% gg Vj

SCHWEDEN

Mai Arbeitslosenzahl 373.000

Mai Arbeitslosenquote 6,8%

Mai Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,6%

USA

MBA Market Index Woche per 14. Juni -3,4% auf 511,8 (Vorwoche: 529,8)

MBA Purchase Index Woche per 14. Juni -3,5% auf 268,6 (Vorwoche: 278,4)

MBA Refinance Index Woche per 14. Juni -3,5% auf 1.888,8 (Vorwoche: 1.956,5)

