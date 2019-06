Eines der am meisten diskutierten Themen in der Halbleiterindustrie ist heutzutage die RISC-V-Instruction-Set-Architecture (ISA). Auf vielen Konferenzen und in Fachartikeln wurde über RISC-V diskutiert und es ist noch lange kein Ende abzusehen. Auch wenn sich die RISC-V-Architektur noch in der Entwicklung befindet, leitet sie möglicherweise eine revolutionäre Änderung in der Intellectual Property (IP) und Halbleiterindustrie ein. Sie wird von der RISC-V-Foundation definiert als "freie und offene ISA, die durch die Zusammenarbeit mit offenem Standard eine neue Ära der Prozessorinnovation ermöglicht". Dadurch fordert sie etablierte Prozessorfamilien direkt heraus. Jeder kann RISC-V-Prozessorkerne entwickeln oder in System-on-Chip-Designs (SoC) integrieren. Die Stiftung unterstützt, standardisiert und entwickelt die RISC-V-ISA, ohne dass eine Lizenz erforderlich ist oder Lizenzgebühren erhoben werden.

Gründliche Überprüfung notwendig

RISC-V wurde ursprünglich in der EECS-Abteilung der University of California in Berkeley entwickelt. Die ISA wurde mit zahlreichen Konfigurationen und optionalen Erweiterungen wie der Unterstützung von IEEE 754-2008 Floating-Point und benutzerdefinierten Anweisungen entwickelt. Sie ist nicht auf bestimmte Technologien oder Mikroarchitekturen ausgerichtet, sodass eine Vielzahl von Implementierungen möglich ist. Tatsächlich sind jetzt mehrere Prozessorkerne und sogar ganze SoC-Projekte auf Open-Source-Sites verfügbar. Diese Offenheit und die weite Adaption machen eine gründliche Überprüfung der RISC-V-Kerne erforderlich.

Bei traditionellen Prozessorfamilien gibt es nur ein oder zwei Anbieter, die bereits seit vielen Jahren Core und Chips anbieten. Von den Zulieferern wird erwartet, dass sie ihre Produkte überprüfen. Es ist daher ungewöhnlich, dass SoC-Designer die von ihnen lizenzierten Kerne erneut überprüfen wollen.

Im Gegensatz dazu gibt es bereits mehrere Parteien, die RISC-V-Kerne anbieten und diese Zahl wird in den nächsten Jahren erheblich zunehmen. Es gibt kein zentrales Team, das diese Kerne entwirft und überprüft. Für eine weitere Ausdehnung des RISC-V-Ökosystems benötigen die Kernanbieter ...

