In den letzten zehn Jahren haben sich die Funktionen (darunter auch viele USB-Funktionen) von Infotainment-Systemen in Fahrzeugen erheblich verändert. Im Jahr 2009 zählten sowohl eingebaute Navigationssysteme als auch DVD-Player zu den fünf wichtigsten Merkmalen in Fahrzeugen. Durch den Erfolg des Smartphones sind eingebaute Navigationssysteme inzwischen auf der Strecke geblieben, und die Komfortfunktionen für den Fahrer - wie Smartphone-Schnittstellen (beispielsweise Android Auto, Apple Carplay) und das schnelle Aufladen über USB (Universal Serial Bus) - sind in den Vordergrund gerückt.

USB als unverzichtbare Smartphone-Verbindung zum Fahrzeug

An der Schnittstelle dieser Funktionen befindet sich die entscheidende Technik: USB. Der Schnittstellenstandard ist allen Nutzern bekannt und erfährt immer wieder Aufwertungen durch neue Spezifikationen des USB-IF (USB Implementers Forum). Entwickler können somit den Mehrwert dieser Technik weiter ausbauen. Ingenieure bei den führenden Automobilherstellern und Tier-1-Zulieferern integrieren diese Komfortfunktionen bereits seit einigen Jahren in ihre Designs. Dieser Trend setzt sich fort, da sich die Anwendungen (Apps) auf Smartphones ständig weiterentwickeln, zunehmend mehr Bandbreite in Fahrzeugen zur Verfügung steht und die Verbraucher ein schnelleres Aufladen ihrer Mobilgeräte wünschen.

Die Smartphone-Schnittstelle im Fahrzeug verwendet den USB-Bus als Transportebene, um Bildschirminhalte oder die Daten des Mobilgerätes an die Haupteinheit (Head Unit) zu streamen. Für ein schnelleres Aufladen definiert die USB-PD-Spezifikation (Power Delivery) den Vorgang zum Aushandeln der Stromlieferung und wie viel Strom das Endgerät erhalten kann. Während die USB-Spezifikationen, Konformitätstests und USB-ICs für den Großteil dieser Ladefunktion konzipiert sind, muss die Systemintegration aller Bauteile, einschließlich der Hardware und Software in der Head Unit sowie den Media-Hubs, entsprechend ausgelegt sein.

Wichtige Überlegungen für USB-3.1-Anwendungen

Um auf die nächste Technologie-Ebene zu gelangen, sind viele Faktoren zu berücksichtigen, damit ein System den vielfältigen gegenwärtigen Anforderungen genügt (Bild 1):

Bandbreitenbedarf (USB 2.0 Hi-Speed oder USB 3.1 Super-Speed)

Unterstützung für Apps (Host-/Device-Austausch)

Anzahl der benötigten Ports (1, 2, 3, 4) sowie die Bauform (Typ A oder C)

Art der ...

