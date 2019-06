Draghi hat den Weg zurück zur ultralockeren Geldpolitik angedeutet. Für Hans Joachim Reinke ist klar: Für Anleger lohnen sich nur noch Substanzwerte.

Minuszinsen können auch weiter fallen. Das hat Mario Draghi am Dienstag klar gemacht. Der Chef der EZB will reagieren, falls Wachstum und Inflation in die falsche Richtung laufen. Das ruft Hans Joachim Reinke auf den Plan. Er ist Vorstandsvorsitzender von Union Investment, dem Fondshaus der Volks- und Raiffeisenbanken. Er steuert 345 Milliarden Euro an Kundenkapital.

Seine Botschaft: Anleihen lohnen längst nicht mehr. Nur noch Substanzwerte lohnen: Aktien und Immobilien. Seiner Meinung nach ist es höchste Zeit für Sparer, über zwei Billionen Euro an Zinsanlagen und Liquidität sinnvoller einzusetzen.

Herr Reinke, war der 18. Juni 2019 ein historischer Tag?Wegen der Kehrtwende von Mario Draghi?

Seine Aussage, bei tiefer Inflation und schlechter Konjunktur wieder auf eine ultralockere Geldpolitik zurück zu schwenken…Es ist absolut möglich, dass wir später in der Rückschau urteilen: Das war ein historischer Tag.

Also etwa eine Neuauflage seiner Aussage zur Rettung des Euros vor sieben Jahren…Damals waren es die berühmten Worte "Whatever it takes". Nach den heftigen Finanzmarktreaktionen an diesem Dienstag kann man nur sagen: Diese Rhetorik von Draghi traf die Anleger unvorbereitet.

Sind wir jetzt in eine Welt eingetaucht, in der gilt: Tiefzins für immer?Es war schon bisher klar, dass wir lange tiefe Zinsen haben werden. Aber ob für immer oder vielleicht bis 2050, das kann niemand sagen. Das abgeflachte Wachstum und die schlechten Konjunkturdaten geben Draghi in seinen Aussagen zumindest recht.

Wird Draghi jetzt auch ganz unkonventionelle Mittel einsetzen?Er wird nicht den großen Hammer nehmen. Aber ...

