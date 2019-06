Das European-Train-Control-System (ETCS) ist ein europaweiter Standard für Zugbeeinflussungssysteme. Diese technischen Anlagen und Systeme kontrollieren die Fahrt von Zügen in Abhängigkeit von der zulässigen Geschwindigkeit, was eine lückenlose Mobilfunkabdeckung auf allen Strecken voraussetzt. Dabei dürfen sich die Systeme von Bahnbetreiber und Mobile-Network-Provider nicht durch unerwünschte Wechselwirkungen in die Quere kommen. Für einen möglichst optimalen Bahn-Funk ist es weiterhin wichtig äußere Faktoren zu berücksichtigen wie Vegetation, Wetterbedingungen, jahreszeitlich bedingte Umgebungsfaktoren oder geografische Informationen. Auch Großveranstaltungen, etwa Festivals, bei denen die Verantwortlichen zusätzliche Mobilfunkstationen aufstellen oder vorhandene Anlagen kurzfristig umkonfigurieren lassen, zählen zu den potenziellen Störquellen. Für hochverfügbare Funknetze ist daher ein durchgängiges Monitoring erforderlich.

GSM-R und ETCS/ERTMS

Com5.Rail ist eine Lösung, die den Bahnfunk GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail) und ETCS/ERTMS (European Train Control System/ European Rail Traffic Management System) technisch überwacht und analysiertl (Bild 1). Als Basis dienen durch die Züge erzeugte Messdaten. Zudem ist die Lösung imstande, je nach Verfügbarkeit Konfigurations- und Performance-Daten der öffentlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...