Die Einkaufscenter in Deutschland stehen nach einer aktuellen Umfrage vor großen Veränderungen. Die klassischen Ankermieter wie Elektronikmärkte, Modehändler und Schuhgeschäfte werden in Zukunft voraussichtlich deutlich weniger Raum einnehmen. Dafür werden Gastronomie, Unterhaltungs- und Serviceangebote - vom Kino bis zur Arztpraxis - eine größere Rolle spielen. Das ist das Ergebnis einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Handelsforschungsinstituts EHI und des German Council of Shopping Centers (GCSC), für die insgesamt 140 Shopping-Center-Betreiber zu den Perspektiven der Einkaufsparadiese befragt wurden.

Demnach rechnen mehr als 80 Prozent der befragten Center-Manager damit, dass der Anteil der Gastronomie an der Mietfläche der Center in den nächsten fünf Jahren weiter wachsen wird. Rund 46 Prozent der Center planen demnach eine Erweiterung der Gastronomieflächen - 25 Prozent der Center haben in den vergangenen drei Jahren bereits ihre Gastronomieangebote ausgebaut.

Mehr als zwei Drittel der Center-Betreiber gehen davon aus, dass künftig mehr Dienstleister wie Arztpraxen und Unterhaltungsangebote - etwa Kinos - in den Einkaufszentren Einzug halten werden. Das Thema Unterhaltung spielt schon heute eine immer größere Rolle in den Einkaufsparadiesen. Rund 45 Prozent der befragten Center gaben an, heute mehr Events zu veranstalten als noch vor zwei Jahren. Nur 25 Prozent haben diese Aktivitäten reduziert. Es gelte, die Kunden mit allen Sinnen und Marketinginstrumenten dafür zu belohnen, dass sie sich für den Weg ins Center entschieden hätten, sagte ein Manager in der Studie.

Fast drei Viertel der Center-Betreiber rechnen damit, dass die Bekleidungsbranche in Zukunft eine geringere Rolle in den Shopping-Centern spielen wird. Knapp zwei Drittel gehen davon aus, dass auch die Unterhaltungselektronik und die Telekommunikation künftig weniger Raum in den Centern einnehmen werden. Jeder zweite Betreiber rechnet mir einem geringeren Angebot an Schuhen und Accessoires./rea/DP/jha

AXC0163 2019-06-19/14:57