Decision Support System ("DSS") von GlucoMe personalisiert Behandlungsempfehlungen zur Sicherung einer optimalen oralen Medikamentenintensivierung (2. und 3. Linie) für Patienten mit Typ-2-Diabetes-mellitus



Yarkona, Israel (ots/PRNewswire) - Der Anbieter von digitalem Diabetes-Management, GlucoMe (http://www.glucome.com/), gab heute bekannt, dass sein neues Decision Support System ("DSS") das CE-Zeichen erhalten hat. Das DSS ist eine zuverlässige, algorithmenbasierte, klinische Software zur Entscheidungsunterstützung, die Ärzten hilft, eine optimale orale Arzneimittelintensivierung für Patienten mit Typ-2-Diabetes Mellitus (T2DM) sicherzustellen.



Diabetes ist eine fortschreitende Erkrankung und trotz Richtlinien, die eine Intensivierung der Medikamente innerhalb von 3-6 Monaten nach der Erstbehandlung vorschreiben, wird sie oft verzögert. Dies kann zu einer schlechten Diabeteskontrolle und damit verbundenen gesundheitlichen Komplikationen führen. DSS von GlucoMe verwendet einen proprietären fortschrittlichen Algorithmus, der eine Echtzeit-Analyse von patientenspezifischen Daten ermöglicht, um Ärzten Behandlungsempfehlungen zu geben. Der Algorithmus entspricht zu 100 % den international anerkannten Medikationsrichtlinien (ADA- und EASD-Richtlinienkonsens, 2018). Die Lösung von GlucoMe hilft dabei, die Lücke bei der Aufrechterhaltung der richtigen Arzneimittel-Intensivierungsfristen zu überbrücken und Ärzte in die Lage zu versetzen, das Management von T2DM zu personalisieren und die Versorgung zu verbessern.



Die cloudbasierte/SaaS-Lösung von GlucoMe gelangte in Pilotstudien zu ähnlichen Medikamentenempfehlungen wie die Endokrinologen und übertraf die von Allgemeinmedizinern (GP), den Primärversorgern. Der Algorithmus generierte Medikamentenempfehlungen, die zu 98 % in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Endokrinologen und zu 82 % mit denen der Hausärzte waren.



"Die CE-Kennzeichnung ist ein großer Schritt nach vorn, um unsere Vision zu verwirklichen, eine intelligente, durchgängige digitale Plattform zu schaffen, die ein effizientes und umfassendes Diabetes-Management ermöglicht", sagte Yiftah Ben-Aharon, CEO von GlucoMe. "Gesundheitsdienstleister und Ärzte verfügen jetzt über ein wertvolles und praktisches Instrument, das ihre Entscheidungsfindung erleichtert und ihnen dabei hilft, T2DM-Patientenbehandlungspläne besser zu personalisieren. Die Verwendung des DSS wird eine bessere Diabetes-Kontrolle ermöglichen, indem sichergestellt wird, dass jeder Patient rechtzeitig behandelt wird, und die mit Diabetes-Komplikationen verbundenen Kosten reduzieren."



Das DSS von GlucoMe kann entweder in eine EHR-EMR-Software eines Drittanbieters integriert oder direkt über die Digital-Diabetes-Management-Plattform von GlucoMe betrieben werden.



Über GlucoMe



GlucoMe (http://www.glucome.com/) ist ein digitales Gesundheitsunternehmen, das eine umfassende digitale Lösung für das Diabetes-Management modernisiert und vermarktet.



Mit seinem neuen algorithmenbasierten Entscheidungsunterstützungssystem, das relevante Diabetes-Daten analysiert und medizinischen Teams Behandlungsempfehlungen gibt, ist GlucoMe auf dem besten Weg, seine Vision zu verwirklichen, eine autonome Diabetes-Gesundheitsplattform zu bieten.



Die GlucoMe-Lösung ermöglicht eine intelligente und kostengünstige Pflege und Überwachung aus der Ferne, die die Diabetesversorgung für Patienten, Pflegekräfte und medizinisches Fachpersonal rationalisiert und vereinfacht. Die Plattform integriert ein individuelles Patienten- und Populationsmanagement, das mit dem Ziel entwickelt wurde, Engagement und Compliance effizient zu erhöhen. Die Kernarchitektur lässt sich schnell und einfach implementieren und ermöglicht Unternehmen die einfache Skalierung bei gleichzeitiger Bereitstellung hochwertiger Pflege.



Die GlucoMe-Plattform umfasst ein kostengünstiges drahtloses Blutzuckermessgerät, das mit einer einzigartigen patentierten Audiokonnektivität arbeitet; eine mobile App, die mit iOS- und Android-Geräten kompatibel ist; die Digital Diabetes Clinic - eine cloudbasiertes Diabetes- Überwachungs- und Steuerungsmanagement-Software für Organisationen und Fachleute im Gesundheitswesen; und eine Kontrollzentrale, die eine datengesteuerte Priorisierung und Verwaltung von Patienten und Populationen ermöglicht.



Weitere Informationen über GlucoMe finden Sie unter www.glucome.com.



