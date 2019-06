Wien (www.fondscheck.de) - Eine Mehrheit der Fondsmanager ist sicher: Das Ende des Aufschwungs naht, so die Experten von "FONDS professionell".87 Prozent der Vermögensverwalter hätten in einer Umfrage der Bank of America Merrill Lynch (BofA) angegeben, dass sie in den kommenden zwölf Monaten einen Rückgang des Wachstums der Weltwirtschaft erwarten würden. So hoch sei der Wert noch nie gewesen, teile die BofA mit. Im April hätten sich die Vermögensverwalter noch optimistisch gezeigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...