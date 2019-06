Vollständig autonome Fahrzeuge, die in fast jeder Situation selbst fahren können, rollen noch nicht über die Straßen, aber fast jedes große Technologieunternehmen und jeder Autohersteller arbeitet daran, so schnell wie möglich diesen Punkt zu erreichen. Diese Unternehmen machen große Fortschritte bei der Schaffung einer Welt, in der wir in ein Auto steigen, ihm sagen können, wohin es uns bringen soll, und sicher ankommen - ohne weiteren menschlichen Input. Wenn noch etwas Überzeugungsarbeit nötig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...