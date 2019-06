IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania mit Jahreshauptversammlung am 20. Juni 2019 - Details

Toronto, Ontario, 19. Juni 2018 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder die "Gesellschaft" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299154 ) gibt bekannt, dass sie ihre Jahres- und Sonderhauptversammlung (die "Versammlung") am Donnerstag, den 20. Juni 2019 um 15:00 Uhr ET in Vantage Venues, 150 King Street West, 27th Floor, Inverness Room, in Toronto abhalten wird. Für Aktionäre, die nicht persönlich teilnehmen können, wird ein Audio-Webcast der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt. Bitte klicken Link: http://www.gowebcasting.com/10006, um auf den Audio-Webcast zuzugreifen.

Das Format der Besprechung ist wie folgt:

15:00 Uhr - Der formelle Teil der Sitzung beginnt.

15:30 Uhr - Operatives Update zur Erkundung des Projekts Lost Cities - Cutucu (das "Projekt") im Südosten Ecuadors durch Präsident Dr. Richard Spencer

16:00 Uhr - Unternehmensupdate durch Chairman & CEO, Dr. Keith Barron

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken befasst, mit Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer. Das Flaggschiff, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind verfügbar unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Carolyn Muir

Manager - Unternehmens- und Anlageservice

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

Dr. Richard Spencer

Präsident

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

richard.spencer@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resoure-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47107

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47107&tr=1

