Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat STMicroelectronics mit "Overweight" und einem Kursziel von 18 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Gegenwind für die Halbleiterbranche halte an, aber für STMicroelectronics und ASML sehe er Spielraum nach oben, schrieb Analyst Dominik Olszewski in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Viel Negatives sei schon eingepreist./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019 / 00:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

