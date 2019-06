Bonn/Berlin (ots) - Die SPD-Politikerin Christine Lambrecht soll neue Bundesjustizministerin werden. Lambrecht folgt der bisherigen Ministerin Katarina Barley (SPD) ins Amt, die Anfang Juli in das Europaparlament wechseln wird. Thorsten Schäfer-Gümbel, kommissarischer Parteichef der SPD, stellt die neue Ministerin um 15.00 Uhr in Berlin vor. phoenix überträgt den Pressetermin live, Reporter Gerd-Joachim von Fallois ist vor Ort und kommentiert die SPD-Personalie.



Lambrecht ist 54 Jahre alt und derzeit Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD). Zuvor war sie Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Bundestag. Die SPD hat laut Koalitionsvertrag das Vorschlagsrecht für das Justizressort.



