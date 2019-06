Dow Jones - Im Bann des heutigen Zinsentscheids

Bastian Galuschka,

Der Dow Jones Industrial Average legte im gestrigen Handel los wie die Feuerwehr und überwand zügig den Widerstand bei 26.240 Punkten. Auch das hierfür vorgesehene Ziel bei 26.400 Punkten überannten die Bullen. Der Optimismus im Vorfeld des heutigen Fed-Zinsentscheids ist folglich groß.

Dennoch erwartet der Markt heute mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 80% noch keine Zinssenkung. Erst im Juli dürfte es soweit sein. Die Wahrscheinlichkeiten haben sich aber in den vergangenen vier Wochen so stark verschoben, dass man in jedem Fall auch bezüglich des nächsten Termins vorsichtig bleiben sollte. Bereits wiederholt hat der Markt seit dem vierten Quartal 2018 seine Einschätzung zur weiteren Zinsentwicklung geändert. Sehr wichtig wird in jedem Fall das sogenannte "Wording", also die Rede Jerome Powells, sein. Bereitet er den Markt auf eine Zinssenkung vor oder äußerst er sich zu hawkish?

Rein charttechnisch bewertet ist die mehrtägige Konsolidierung im Dow Jones Industrial Average durch den gestrigen Anstieg beendet. Oberhalb von 26.240 Punkten, ja oberhalb von 26.400 Punkten, ist der Index tendenziell bullisch zu bewerten. Das nächste Ziel könnte das Doppelhoch der Monate April und Mai bei 26.695 Punkte darstellen.

Erst wenn der Index den gestrigen Ausbruch über 26.240 Punkte komplett negiert, wäre die Neutralität der Vortage wiederhergestellt. Unter dem Zwischentief bei 25.958 Punkten entstünden wiederum Verkaufssignale. In diesem Fall wäre die Aufwärtsbewegung seit Beginn des Monats formal zumindest unterbrochen.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2019 - 18.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 - 18.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

