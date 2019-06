Mainz (ots) - Woche 25/19 Donnerstag, 20.06.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.35 ZDF-History Die Welt am Abgrund - Die heiße Phase des Kalten Krieges Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



9.10 ZDFzeit Nelson Müllers Lebensmittelreport Wie gut sind Bio-Tomaten, Edel-Rindfleisch & Schokolade? Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Mit Franchise in den Ruin Deutschland 2017



21.40 Starbucks ungefiltert Die bittere Wahrheit hinter dem Erfolg



( weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 0.40 heute journal



1.10 Rockerkrieg Aufstieg der Hells Angels Deutschland 2017



1.50 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017



2.35 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017



3.20 Sex for Sale in Japan - Das Geschäft mit Minderjährigen



4.05 Milliardengeschäft Porno - Gefahr aus dem Internet Deutschland 2018



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121