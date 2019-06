Offene Immobilienfonds erfreuen sich aktuell größter Beliebtheit. Auch der HausInvest der Commerzbank ist so gefragt wie fast nie zuvor. Allerdings gibt es in der Branche auch so manche Probleme. Zum Teil finden die Fonds keine interessanten Kaufobjekte mehr, was Investitionen zum Teil schwierig gestaltet. Der HausInvest plant für die Zukunft, sein Engagement bei Mietimmobilien zu verstärken.

Milliarden für Neubauprojekte!

