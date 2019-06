Wer in den UniImmo Global investiert hat, konnte sein angelegtes Vermögen in den letzten Jahren zwar nur langsam steigern, dafür glänzt der Fonds aber mit sehr geringen Risiken. Schon seit knapp zehn Jahren geht es hier nahezu ausnahmslos aufwärts. Das hat der Fonds zweifelsohne auch dem nicht enden wollenden Aufschwung im Immobiliensektor zu verdanken. Die Strategie zahlt sich aus! Der UniImmo: Global investiert gezielt in Einzelhandelsobjekte, Hotels und Bürogebäude. Wie der Name bereits verrät, ...

