Unterföhring (ots) -



- Die HBO-Koproduktion erreichte netto 1,17 Mio. Seher im TV und erzielte weitere 3,2 Mio. Abrufe über die non-linearen Verbreitungswege von Sky - Die durchschnittliche Kontaktsumme einer Episode binnen einer Woche über alle Verbreitungswege hinweg lag bei 650.000 - "Chernobyl" liegt damit auf einem ähnlich starken Niveau wie "Der Pass" - "Chernobyl" ist derzeit auf Abruf über Sky und Sky Ticket verfügbar



Unterföhring, 19. Juni 2019 - "Chernobyl", die erste Serien-Kooperation von Sky und HBO, zog Millionen Zuschauer in ihren Bann: Im Zeitraum von 14.05. - 17.06.2019 erreichte das Sky Original netto 1,17 Mio. Seher* im TV und weitere 3,2 Mio. Abrufe** über die non-linearen Verbreitungswege von Sky. Die durchschnittliche Kontaktsumme einer Episode lag binnen einer Woche über alle Verbreitungswege hinweg bei 650.000.*** Damit hat "Chernobyl" ein ähnlich starkes Niveau wie das Sky Original "Der Pass" erreicht. Derzeit sind alle Folgen der Serie auf Abruf über Sky und Sky Ticket verfügbar.



Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: "'Chernobyl' ist ein grandioser Erfolg bei unseren Kunden, auch die phänomenale Bewertung von 9,6 auf IMDb übertrifft all unsere Erwartungen. Das durchweg positive Feedback ist der beste Ansporn für uns, den Weg mit unseren Sky Originals genau so weiterzubeschreiten - sprich Content zu produzieren, der Menschen bewegt, begeistert und fesselt."



Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Die Marke 'Sky Original' etabliert sich immer mehr. Nun bestätigt 'Chernobyl' auf ein Neues: Mit unseren Sky Originals liefern wir Werbekunden konsequent und kontinuierlich hochqualitativen Inhalt mit plattformübergreifend starker Reichweite. Unsere Werbepartner können darauf zählen, dass wir auch in der Zukunft großartige Eigenproduktionen in der Pipeline haben werden, die hervorragende Umfelder bieten, um Marken perfekt zu inszenieren. Dazu zählen etwa das Sky Original 'Catherine The Great', wieder eine Koproduktion mit HBO, oder das absolute Highlight im Winter - die brandneue Staffel von 'Babylon Berlin'".



Über "Chernobyl": "Chernobyl" erzählt die wahre Geschichte über eine der schlimmsten von Menschen verursachten Umweltkatastrophen und wie sich tapfere Frauen und Männer opferten, um Europa vor einem unvorstellbaren Desaster zu bewahren. In den Hauptrollen spielen Jared Harris ("Mad Men"), Stellan Skarsgård ("Breaking the Waves, "Good Will Hunting") und Emily Watson ("Breaking the Waves"). Die fünfteilige Miniserie, produziert von Sister Pictures und The Mighty Mint, ist das erste Gemeinschaftsprojekt basierend auf dem internationalen Koproduktions-Deal zwischen Sky und HBO über 250 Millionen US Dollar, der im Frühjahr 2017 geschlossen wurde.



Quellen: * AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.1, 14.06.2019-17.06.2019, Marktstandard: TV, Datenpaket 2323 vom 18.06.2019; Kumulierte Nettoreichweite, Seherkriterium: min. 60 Sekunden konsekutiv **Sky, Unique Views ***AGF in collaboration with GfK; videoSCOPE 1.2, 14.05.2019-17.06.2019, Marktstandard: TV, Datenpaket 446 vom 18.06.2019, Ratings 3+; On Demand Push: Sky ClearView Panel, aggregation of ratings on household level; On Demand Pull: Sky Backend measurement, aggregation of ratings; Sky Go: Census measurement, Omniture/Adobe, aggregation of ratings







Über Sky Deutschland: Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.



