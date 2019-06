++ Facebook präsentiert seine Krypto-Strategie; Projekt wird durch Visa, Mastercard oder PayPal unterstützt ++ JP Morgan behauptet, dass Bedeutung von Bitcoin-Futures unterschätzt wird ++ Bitcoin scheint in schlechten Zeiten beste Krypto-Wahl zu sein ++BITCOIN ERREICHT DANK FACEBOOK NEUEN JAHRESHÖCHSTSTANDEin lang erwartetes White Paper über die neue Kryptowährung namens Libra wurde am Dienstag von Facebook veröffentlicht. Das Social-Media-Unternehmen teilte mit, dass seine neue digitale Währung voraussichtlich 2020 eingeführt werde und viele Unternehmen wie Visa, Mastercard, PayPal oder eBay an der Entwicklung der Technologie mitwirken werden. Facebook sagte, dass Libra weniger volatil sein sollte, da es an traditionelle Finanzanlagen, einschließlich Fiat-Währungen, gebunden wäre. Bitcoin konnte ...

