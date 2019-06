Der Kursverfall bei der WKM Terrain- und Beteiligungs-AG scheint sich nicht aufhalten zu lassen. Der Titel hat seit Jahresbeginn um mehr als 60 Prozent an Wert eingebüßt. Allein in der vergangenen Woche gaben die Kurse erneut um 8,3 Prozent nach. Ein Ende der negativen Entwicklung ist derzeit nicht in Sicht.

Finger weg!

Mit einem Kurs von gerade einmal 0,055 Euro handelt es sich bei der Aktie von WKM Terrain- und Beteiligungs-AG um einen klassischen Pennystock. Solche Titel können ...

