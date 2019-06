Eine Marke in jeder Hinsicht

Vor wenigen Tagen wurde der Deutsche Unternehmerpreis Elektrohandwerk 2020 ausgeschrieben. Auf der light + building im nächsten Jahr werden erneut die besten Unternehmer und Unternehmerinnen im Elektrohandwerk geehrt. Die Jury aus Redakteuren unserer Fachzeitschrift, Unternehmensberatern und Branchenkennern passt ihre Bewertungskriterien seit Jahren den aktuellen Herausforderungen an.

War es noch vor einigen Jahren besonders wichtig, die eigenen Leistungen in einem engen Wettbewerbsumfeld effektiv in Richtung Kunden zu kommunizieren, tritt heute eine effiziente Betriebsorganisation verstärkt in den Fokus. Und ein weiterer Schwerpunkt zeichnet sich gerade zunehmend ab: die Etablierung als Arbeitgebermarke. Denn nur der Betrieb, der es schafft als attraktiver Arbeitgeber dazustehen, kann in Zukunft noch beim Kampf um die besten Mitarbeiter mithalten.

Hierzu gilt es strategisch vorzugehen und entsprechende Konzepte konsequent umzusetzen. Die meisten Homepages im Elektrohandwerk richten sich immer noch an potenzielle Auftraggeber. Das wird auch ...

