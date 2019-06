Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1217 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch unter der Marke von 1,12 Dollar notiert.Zum Franken notiert der Euro mit 1,1163 derweil tiefer. Und der US-Dollar fiel zum Franken wieder deutlich unter Parität und kostet am späten Nachmittag 0,9952 Franken. Der Franken war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...