von Gian Hessami, Euro am SonntagDie Börse ist keine Einbahnstraße. So ist der DAX im Mai um fünf Prozent gefallen - es war der schwächste Mai seit sieben Jahren. Angesichts des zugespitzten Handelskonflikts und der geopolitischen Spannungen kann sich so eine Schwächeperiode leicht wiederholen. Vor künftigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...