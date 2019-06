Zürich (ots) - Dem Verfahren der Bundesanwaltschaft (BA) gegen die

konkursite Zürcher Privatbank Hottinger droht die Verjährung. Dies

schreibt die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe. So hat das

Bundesstrafgericht in Bellinzona die Haftungsklage gegen Hottinger

jüngst an die BA zurückgewiesen. Nebst Dokumentationsmängeln machte

die zuständige Richterin geltend, dass jene Straftaten, auf die sich

die BA in ihrer Klage abstützte, noch gar nicht «Gegenstand einer

endgültigen Verurteilung» seien.



Bei der mutmasslichen Anlasstat handelt es sich um Geldwäsche. Ein

damaliger Compliance Officer der Bank soll im 2012 mehrere

Transaktionen gebilligt haben, deren Gelder möglicherweise von einem

Betrugsfall herrührten. Die fraglichen Überweisungen werden bis im

Herbst verjährt sein, womit auch die Grundlage für die Haftungsklage

hinfällig würde.



Im Mai letzten Jahres erliess der verfahrensführende

Bundesstaatsanwalt Stefano Herold gegen die Bank einen Strafbefehl

mit einer Busse über 500'000 Franken. Hottinger rekurrierte gegen

Strafbefehl, worauf die BA im Herbst vor Bundesstrafgericht

Haftungsklage gegen die Bank erhob. Im 2015 hatte die

Finanzmarktaufsicht den Konkurs über die Bank eröffnet, da dem

Finanzinstitut eine Überschuldung drohte. Seither befindet sich das

Finanzinstitut in Liquidation.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90