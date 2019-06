Zürich (ots) - Die Bundesanwaltschaft (BA) führt ein

Strafverfahren gegen den ehemaligen Chef der Zürcher Privatbank

Falcon, Eduardo Leemann, wegen des Verdachts auf qualifizierte

Geldwäscherei. Dies bestätigt die BA in der neuesten Ausgabe der

«Handelszeitung».



Eduardo Leemann war von 1997 bis Oktober 2016 Chef der Falcon

Private Bank, vormals AIG Bank. Die Zürcher Vermögensbank gehört seit

zehn Jahren der staatlichen Investmentgesellschaft Aabar mit Sitz in

Abu Dhabi. Falcon geriet in den Strudel der Ermittlungen um den

Milliardenbetrug beim malaysischen Staatsfonds 1MDB. Im Herbst 2016

sanktionierte die Finanzmarktaufsicht die Bank mit einem Gewinneinzug

und einem dreijährigen Verbot, neue Geschäftsbeziehungen mit

politisch exponierten Personen aus dem Ausland aufzunehmen. Dies

wegen schwerer Verstösse gegen die Geldwäschereibestimmungen in

Zusammenhang mit malaysischen Staatsfonds.



Praktisch gleichzeitig eröffnete die Bundesanwaltschaft ein

Strafverfahren wegen des Verdachts auf Mängel in der internen

Organisation bei 1MDB-Transaktionen. Dieses Verfahren im Rahmen der

Unternehmenshaftung nach Artikel 102 läuft noch. Davon gesondert ist

die Geldwäscheuntersuchung gegen Ex-Chef Leemann: «Das Verfahren

steht nicht im Kontext des Falls 1MDB», betont die BA.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90