Zürich (ots) - Die gut 250 Genossenschaften der Raiffeisen-Gruppe

verfügen über hohe stille Reserven. Das zeigt eine erstmalige

Auswertung sämtlicher Geschäftsberichte durch die «Handelszeitung».

Insgesamt betragen diese mehr als 9 Milliarden Franken. Sie sind

entstanden, weil die Banken in der Vergangenheit Rückstellungen aus

den ordentlichen Erträgen gebildet haben - und so Steuererträge

mindern konnten.



Ohne die Anrechnung dieser Rückstellungen hätten die meisten

Banken nur eine sehr dünne Eigenkapitaldecke. Am wenigsten

Eigenkapital weist die Raiffeisenbank Unteremmental mit 0,75 Prozent

(gemessen an der Bilanzsumme) aus. Die höchste ordentliche

Eigenkapitalquote hat die Bank in Möhlin mit 9,2 Prozent. Im

Durchschnitt verfügen alle Genossenschaften zusammen über 3,3 Prozent

ordentliches Eigenkapital. Unter Berücksichtigung der Position

«Übrige Rückstellungen» kommen sie auf 7,9 Prozent. Tiefer ist der

Wert jedoch bei der Zentrale Raiffeisen Schweiz, die gemäss

Einzelabschluss nur gut 4,1 Prozent Eigenkapital ausweist.



Die «Handelszeitung» hat sämtliche per Ende 2018 publizierten

Geschäftsberichte selbst ausgewertet, nachdem die Raiffeisen-Gruppe

diese Zahlen nicht publizieren wollte. Raiffeisen Schweiz hatte vor

der Publikation die Möglichkeit, die Ergebnisse zu prüfen und zu

kommentieren. Die Zahlen zeigen auch, dass die Einführung des

Prinzips «One Bank, one Vote» nicht zu grossen Einflussverschiebungen

zwischen der Deutschschweiz und der Romandie führen sollte.



