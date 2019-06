creditshelf kooperiert mit finleap und plant seine Aktivitäten durch die Akquisition der Valendo GmbH mittels Sachkapitalerhöhung bei der creditshelf Aktiengesellschaft zu erweitern DGAP-News: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kooperation creditshelf kooperiert mit finleap und plant seine Aktivitäten durch die Akquisition der Valendo GmbH mittels Sachkapitalerhöhung bei der creditshelf Aktiengesellschaft zu erweitern 19.06.2019 / 18:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. creditshelf kooperiert mit finleap und plant seine Aktivitäten durch die Akquisition der Valendo GmbH mittels Sachkapitalerhöhung bei der creditshelf Aktiengesellschaft zu erweitern * Geplante Kooperation zahlt auf alle drei Säulen der creditshelf Strategie ein * Angestrebt werden der Ausbau des Kooperationsnetzwerks mit dem in Europa führenden fintech Ökosystem finleap, erweitertes Produktangebot für creditshelf Kunden durch den Spezialisten für besicherte Finanzierungen Valendo GmbH, Erweiterung der Risikoanalyse und -überwachung * finleap neuer Aktionär der creditshelf nach Durchführung der Transaktion * Erhebliches Wachstumspotential für die Valendo GmbH unter dem Dach von creditshelf Frankfurt am Main/ Berlin, 19. Juni 2019 - Die creditshelf Aktiengesellschaft, Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, hat den Grundstein für eine Kooperation mit finleap, Europas führendem fintech Ökosystem, gelegt. Mit dem heutigen Abschluss einer rechtlich nicht bindenden Absichtserklärung plant creditshelf die Akquisition der Valendo GmbH, einem Spezialisten im Bereich der technologiegestützten besicherten Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) aus dem Portfolio von finleap. Dadurch erweitert creditshelf sein Portfolio an Finanzierungsmöglichkeiten und Risikoanalyse-Tools um besicherte Finanzierungslösungen und eröffnet Valendo erhebliches Wachstumspotential unter dem Dach von creditshelf. Für creditshelf eröffnet die geplante Akquisition der Valendo GmbH die Möglichkeit, die Risikoanalyse und -überwachung zu erweitern und auf zusätzliche, insbesondere besicherte, Instrumente der Mittelstandsfinanzierung zurückzugreifen. Bisher fokussierte sich das Angebot von creditshelf auf im Wesentlichen unbesicherte Kredite in einer Höhe von 100.000 bis 5 Mio. EUR bei einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren. Valendo ist die smarte besicherte Finanzierungslösung für wachsende KMUs. Handelsunternehmen, die Liquidität für weiteres Wachstum ihrer Firma benötigen, können über Valendo ihre Sicherheiten beleihen und so einen Kredit zwischen 500.000 und 5 Mio. EUR erhalten. Valendo bietet Finanzierungspartnern technologiegestützte Dienstleistungen im Bereich Risikomanagement und Kredit-Servicing an. Die Parteien streben den Abschluss des Erwerbs der Valendo GmbH in der zweiten Jahreshälfte 2019 an. Der Kaufpreis wird in 2 Tranchen fällig, wobei die 2. Tranche an die Erreichung von Meilensteinen geknüpft ist. Die creditshelf Aktiengesellschaft kann die Kaufpreistranchen nach Wahl im Zuge zweier Sachkapitalerhöhungen begleichen. Die zwei Sachkapitalerhöhungen sollen unter Ausnutzung des bei der creditshelf Aktiengesellschaft bestehenden genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts für bestehende Aktionäre erfolgen. Tim Thabe, CEO von creditshelf, kommentiert die Kooperation: "Wir freuen uns, mit Valendo unser Angebot im Bereich der Mittelstandsfinanzierung ausbauen zu können. Valendo und creditshelf haben viel gemeinsam: beide bedienen eine ähnliche Zielgruppe, stützen sich auf Technologie und bieten einen schnellen und kundenorientierten Service. Valendos Angebote für besicherte Finanzierungen und Services im Risikomanagement sind eine sehr gute Ergänzung unseres bestehenden Produktportfolios. Auch freue ich mich, dass wir mit finleap einen neuen Aktionär gewinnen werden." John v. Berenberg-Consbruch, Geschäftsführer von Valendo, ergänzt: "Mit creditshelf haben wir einen Partner mit einem ähnlichen Technologie- und Finanzierungsverständnis gefunden. Gemeinsam können wir sowohl das Technologie- als auch das Finanzierungsprodukt weiter ausbauen und einer breiten Kundengruppe zur Verfügung stellen. Darüber hinaus werden wir vom Standort Berlin aus zusätzliche Angebote in der Zusammenarbeit mit dem finleap Ökosystem entwickeln." Über creditshelf - www.creditshelf.com creditshelf ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. Tägliche News von creditshelf auf: Facebook https://www.facebook.com/creditshelf/ Twitter https://twitter.com/creditshelf LinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/ und Xing https://www.xing.com/companies/creditshelfag Über Valendo - www.valendo.de Valendo wurde im Februar 2015 als Teil des finleap fintech Ökosystems in Berlin gegründet. Als zuverlässiger Partner des deutschen Mittelstands bietet Valendo innovative, durch digitale Technologien gestützte Finanzierungslösungen für wachsende KMUs und fungiert als Service-Provider für Refinanzierungspartner. Die Angebotspalette von Lagerfinanzierungen über Factoring bis hin zu maßgeschneiderten Liquiditätslösungen richtet sich an ein breites Spektrum von Unternehmen, mit einem besonderen Fokus auf schnell wachsende E-Commerce-Unternehmen. Das erfahrene Team, bestehend aus Spezialisten aus den Bereichen "Asset-backed lending", "Unternehmensfinanzierung" und "IT", trägt täglich zum Erfolg deutscher Mittelstandsunternehmen bei. Über finleap - www.finleap.com finleap ist Europas führendes fintech Ökosystem mit Sitz in Berlin und einem Büro in Mailand. Gegründet 2014 von der IONIQ Group und Ramin Niroumand, hat finleap mit seiner Infrastruktur bereits 16 Unternehmen entwickelt und weitere durch Akquise in sein Ökosystem aufgenommen. Dazu gehören Unternehmen wie die solarisBank, die erste Banking-Plattform mit Vollbanklizenz, ELEMENT, ein voll digitaler Versicherer, PAIR Finance, ein Anbieter von datenbasiertem Forderungsmanagement, sowie die fintech-Plattformen finreach solutions und infinitec solutions für kontextuelles Finanzwesen. finleap ermöglicht den Zugang zu Startkapital, einem Netzwerk aus Investoren und erfahrenen Unternehmern sowie zu Kunden und Top-Talenten. Die finleap-Gruppe beschäftigt insgesamt mehr als 800 Mitarbeiter aus über 60 Nationen. 