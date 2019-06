Der brasilianische Konzern Odebrecht sah sich in einer Liga über der Konkurrenz. Korruption gehörte von Anfang an zum Geschäftsmodell des größten Privatkonzerns Lateinamerikas. Die Insolvenz dürfte das Ende besiegeln.

Es ist das Ende einer deutschen Unternehmenssaga, wie sie weltweit einzigartig ist: Der brasilianische Mischkonzern Odebrecht hat Insolvenzantrag gestellt. Es war noch vor vier Jahren der mit Abstand größte private Konzern Lateinamerikas. 50 Milliarden Dollar Umsatz machte der Konzern, bei acht Milliarden Dollar Gewinn vor Steuern und 194.000 Mitarbeitern. Eine ganz eigene Unternehmenskultur hat den deutschstämmigen Familienkonzern so groß werden und schließlich so spektakulär scheitern lassen: Eine Mischung aus protestantischer Arbeitsethik und Mafiakultur kombiniert mit ausgeklügelter Hi-Tech-Korruption und vorangetrieben mit dem Größenwahn des Aufsteigers aus der Provinz. Selbst der Abgang jetzt ist gewaltig: Mit knapp 100 Milliarden Reais Schulden - rund 26 Milliarden Euro - ist es die größte Firmenpleite in der brasilianischen Wirtschaftsgeschichte. Maximal 60 Tage hat der Konzern jetzt Zeit, mit seinen Gläubigerbanken eine Umstrukturierung auszuhandeln.

Die Chancen stehen schlecht, dass es zu einer Einigung kommt. Zu groß ist der Schaden, den der Konzern angerichtet hat, zu schwer der Vertrauensverlust: In Brasilien sind der Konzern und seine Eigentümer zentrale Akteure beim Korruptionsskandal "Lava Jato", der die Wirtschaft ab 2015 für zwei Jahre in die Rezession schickte. Die politische Spaltung Brasilien und selbst die Wahl des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro zum Präsidenten des Amazonaslandes sind indirekt Folgen des Flächenbrandes, den Odebrecht ausgelöst hat.

Nicht nur in Brasilien: In ganz Lateinamerika und Afrika hat der Konzern bestochen und überfaktoriert. In Peru sind die vier letzten Präsidenten in den Skandal verwickelt, einer hat sich deswegen gerade umgebracht. In Kolumbien sieht es nicht besser aus. Der Ex-Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos musste kleinlaut zugeben, dass sein Wahlkampfmanager Geld vom brasilianischen Konzern angenommen hat. Mehrere Todesfälle hat es dort bereits gegeben im Zusammenhang mit den Ermittlungen.

Nach eigenen Aussagen hat Odebrecht zwischen 2006 und 2014 rund 3,4 Milliarden Dollar Schmiergeld an Beamte und Politiker in zwölf Ländern Lateinamerikas und Afrikas bezahlt. Damit sicherte sich Odebrecht den Zuschlag bei öffentlichen Ausschreibungen und konnte überhöhte Preise verlangen. Ein Teil des Geldes landete in den Taschen der Politiker, welche die Deals durchgewunken hatten. Odebrecht hat sich gegenüber der Justiz der USA sowie der Schweiz und Brasiliens verpflichtet, eine Rekordstrafe in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar zu zahlen.Wie konnte es zu diesem gigantischen Skandal im Zentrum Lateinamerikas kommen? Die Reise zu den Anfängen wird zu einer Spurensuche in der Provinz Brasiliens.

Die Familie war Mitte des neunzehnten Jahrhunderts aus Preußen nach Brasilien ausgewandert. In Bahias Hauptstadt Salvador, im Nordosten Brasiliens, gründete Norberto Odebrecht 1944 den Baukonzern. Bis zu seinem Tod vor fünf Jahren ging der fließend deutschsprechende 94-jährige Firmengründer in der Nordostmetropole Salvador jeden Tag im weißen Leinenanzug zur Arbeit in die Holding. Schon früh führte er moderne Management-Methoden ein: Er machte Poliere und Vorarbeiter zu Partnern. In Brasilien, wo körperliche Arbeit bis heute als minderwertig gilt, mussten auch Direktoren eine Mauer hochziehen können. Jede Großbaustelle wurde wie ein Profitcenter organisiert mit einem verantwortlichen Direktor.

Karrieren waren nur innerhalb des Konzerns möglich. Die Anstellung von Familienangehörigen wurde gefördert. Zeitweise war bis zu ein Fünftel der Beschäftigten miteinander verwandt. Das schaffte Loyalität. Von außen ähnelte Odebrecht einer Sekte, deren Mitglieder von der eigenen Überlegenheit zutiefst überzeugt waren. Odebrecht-Direktoren verkehrten am liebsten unter sich. In Salvador - immerhin eine Drei-Millionen-Einwohner-Metropole, gibt es ganze Hochhäuser in Oberschichtsvierteln in denen ausschließlich Odebrecht-Manager mit ihren Familien wohnen. Ihren Geschäftserfolg erklärten sie mit der hohen Qualität: Planung, Bau und Finanzierung geschehe nach dem "Odebrecht-Standard". Dass sie ähnlich professionell schmierten erzählten sie natürlich nicht. Doch dazu später.

Von den bis vor kurzem 170.000 Mitarbeitern bei Odebrecht wurde erwartet, dass sie die von Norberto Odebrecht in dicken Wälzern formulierten lutherisch geprägten Ethikregeln des Konzerns zitieren können. Dabei geht es viel um Verantwortung, Freiheit, Vertrauen. In den wenigen Interviews der Odebrecht-Chefs mit dem Korrespondenten antworteten sie auf konkrete ...

