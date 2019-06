Fed hält DAX-Anleger in Atem, Bayer schöpft neue Hoffnung

Nach dem gestrigen Kursfeuerwerk, für das EZB-Chef Mario Draghi gesorgt hatte, hielten sich DAX-Anleger am heutigen Mittwoch eher zurück.

Das war heute los. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer bewegte sich die meiste Zeit des Tages um den Vortagesschluss. Investoren wollten sich so kurz vor der Fed-Leitzinsentscheidung am Abend schließlich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Darüber hinaus gibt es Neuigkeiten in Sachen chinesisch-amerikanischer Handelsstreit. So soll es am Rande des kommenden G20-Gipfels Ende des Monats in Japan zu einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping kommen. Dies sorgte am Markt für neue Hoffnungen auf eine Lösung im Handelsstreit.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte heute unter anderem Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) eine überzeugende Vorstellung abliefern. Die Aktie des Reifenherstellers und Automobilzulieferers kletterte zeitweise um rund 4 Prozent in die Höhe. Continental profitierte dabei von einem Analystenkommentar.

