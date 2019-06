Mainz (ots) - Samstag, 22. Juni 2019, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Lipödem - wenn Fett krank macht Romy Heinkes Arme und Beine sind dick und schmerzen. Sie leidet an der krankhaften Fettverteilungsstörung Lipödem. Wird sie nicht behandelt, können massive Einschränkungen die Folge sein. Neben Sport und Ernährungsumstellung gehört auch das Fettabsaugen zum Therapieangebot. Romy Heinke will das unbedingt und streitet mit ihrer Krankenkasse über die Übernahme der Kosten. Isabel Garcia setzt auf alternative Therapien und mehr Selbstbewusstsein. "Das Schlimmste war, ständig als Lügnerin dazustehen. Keiner glaubte mir, dass ich Diäten und Sport machte", erinnert sich Garcia an die Vorbehalte ihr gegenüber. Die Diagnose Lipödem half der Kommunikationstrainerin, die Gelassenheit zu finden, mit dem und nicht für das Lipödem zu leben.







Samstag, 22. Juni 2019, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein



Gast: Malaika Mihambo, Weitsprung-Europameisterin



Frauenfußball-WM 2019 - Nachbericht zum Achtelfinale Fußball: UEFA U21 EM 2019 - Vorbericht Österreich - Deutschland Fechten: EM aus Düsseldorf - Mannschaftsentscheidung Säbel Leichtathletik: "Berlin fliegt!" - Team-Event Formel 1: Großer Preis von Frankreich - Bericht aus Le Castellet Tennis: Gerry Weber Open - Halbfinale in Halle/Westfalen







Sonntag, 23. Juni 2019, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Vertrauen in die Zukunft Der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag findet in diesem Jahr in Dortmund statt. Rund 100.000 Dauergäste werden vom 19. bis 23. Juni zu einem "Fest des Glaubens und der Kultur" erwartet. "Was für ein Vertrauen" - die Losung ist ein Bibelzitat, stammt aus dem 2. Buch der Könige, Kapitel 18, Vers 19. Anlass für "sonntags", einmal darüber nachzudenken, wie wichtig Vertrauen überhaupt für unser Zusammenleben und für die Zukunft unserer Welt ist. Andrea Ballschuh trifft junge Kirchentagsteilnehmer vor Ort und erkundet einige der großen Themen. Es geht ferner um die Zukunft der Kirche, um Klimawandel und um Fake News. Zu Wort kommt Kirchentagspräsident Hans Leyendecker, der bekannt wurde durch die journalistische Begleitung vieler Skandale und der zahlreiche politische Affären enthüllte. Als Christ ist er tief verwurzelt in der Region. Seit 61 Jahren ist er ein großer Fan von Borussia Dortmund.







Sonntag, 23. Juni 2019, 11.35 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste



Kulthits, Gassenhauer und Evergreens am laufenden Band: Wer Schlager liebt, wird beim "Fernsehgarten" am 23. Juni garantiert jedes Lied mitsingen können. Von "Butterfly" bis "Eviva España", von "Fiesta Mexicana" bis "Arrivederci Hans": Andy Borg, Patrick Lindner, Rosanna Rocci, Ross Antony, die Amigos, Vanessa Neigert, Oli.P und Gaby Baginsky laden ein zum großen Kultschlagerfestival auf dem Mainzer Lerchenberg.



