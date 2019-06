Hamburg (ots) - Bettina Tietjen hat einen neuen Talk-Partner: Zukünftig wird Jörg Pilawa gemeinsam mit ihr im NDR Fernsehen durch die Freitagabend-Gesprächssendung aus Hannover führen. Zum Auftakt am 9. August werden u. a. Ex-Handballprofi und "Let's Dance"-Gewinner Pascal Hens, "Kelly Family"-Musikerin und Sängerin Kathy Kelly, Moderator und Schauspieler Thomas Ohrner und Comedian Bastian Bielendorfer zu Gast sein. Und ein neuer Name für die Sendung ist ebenfalls gefunden: Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich nun auch auf die "NDR Talk Show" aus Hannover freuen. Unter diesem Titel laufen jetzt sowohl die beiden monatlichen Ausgaben des Talks aus Hamburg mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt als auch die Ausgabe rund einmal im Monat aus der niedersächsischen Landeshauptstadt mit dem Duo Bettina Tietjen und Jörg Pilawa.



Jörg Pilawa: "Wedder tu huus! Was freu' ich mich nach meiner Rückkehr zur 'NDR Talk Show' auf spannende Schnacks mit guten Gästen. Ich kenne Bettina seit Jahren. Sie ist charmant, schlagfertig und intelligent, da kann ich nicht viel kaputtmachen."



Bettina Tietjen: "Als ich Jörg Pilawa gefragt habe, ob er mit mir gehen will, hat er sofort 'Ja' gesagt. Wir kennen uns schon lange und wollten schon immer gerne mal zusammenarbeiten. Jetzt ist es soweit, ich freue mich darauf. Er ist ein Talkprofi, über 50 und größer als ich - beste Voraussetzungen für eine dauerhafte Beziehung!"



NDR Intendant Lutz Marmor: "Ein herzliches Willkommen für Jörg Pilawa! Schön, ihn wieder als Talkmoderator an Bord zu haben! Er beherrscht die Kunst des unterhaltsamen Gesprächs bestens. Die jetzt vier Gastgeber der 'NDR Talk Show' sind ein starkes Team."



Jörg Pilawa moderierte bereits von 2001 bis 2007 die "NDR Talk Show" an der Seite von Julia Westlake ("Kulturjournal"). In diesem Jahr führte er schon einmal - am 12. April - neben Barbara Schöneberger durch die Sendung in Hamburg. Er ist einer der erfolgreichsten und beliebtesten Quiz-, Talk- und Showmoderatoren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Im Ersten ist er u. a. in der Eurovisions-Quizshow "Ich weiß alles" sowie im "Quizduell" zu sehen - beide Sendungen werden federführend vom NDR verantwortet. Im NDR Fernsehen gehört er u. a. zum Rateteam von "Kaum zu glauben!" und führt durch "Die NDR Quizshow". Als Talk-Partner von Bettina Tietjen folgt er auf Alexander Bommes.



Start: Freitag, 9. August, 22.00 Uhr, NDR Fernsehen



