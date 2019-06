Mainz (ots) - Woche 26/19



Sa., 22.6.



Bitte Programmänderung ab 13.00 Uhr beachten:



13.00 ZDF SPORTextra (HD/UT) Tennis: ATP-Turnier Halbfinale Übertragung aus Halle/Westfalen Reporter: Aris Donzelli Moderation: Norbert Lehmann



14.45 heute Xpress (VPS 15.00)



14.48 ZDF SPORTextra (VPS 13.00)



Leichtathletik: Berlin fliegt Zusammenfassung aus Berlin Reporter: Peter Leissl, Marc Windgassen Moderation: Norbert König



ca. 15.55 Uhr Fechten: EM Säbel-Mannschaft, Finale Männer Übertragung aus Düsseldorf Reporter: Julius Hilfenhaus Moderation: Yorck Polus



16.45 ZDF SPORTextra (Fub/HD/AD/Dd5.1/UT) FIFA Frauen WM Deutschland B - Dritter Gruppe A/C/D Achtelfinale Übertragung aus dem Stade des Alpes in Grenoble/Frankreich Reporter: Norbert Galeske Moderation: Sven Voss



ca. 17.00 heute Xpress



In der Halbzeitpause: gegen 18.15 heute (VPS 19.00)



18.27 Wetter (VPS 19.20)



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



19.45 Dr. Klein (VPS 19.25)



20.30 ZDF SPORTextra (Fub/HD/AD/Dd5.1/UT) FIFA Frauen WM Norwegen - Australien Achtelfinale Übertragung aus dem Stade de Nice in Nizza/Frankreich Reporterin: Claudia Neumann Moderation: Sven Voss



In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal (VPS 22.45)



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



zu Sa., 22.6.



23.00 das aktuelle sportstudio



0.00 heute Xpress



0.05 Filmnacht im ZDF Am wilden Fluss



1.50 ZDF SPORTextra (Fub/HD/AD/Dd5.1/VPS 1.49) FIFA Frauen WM Deutschland B - Dritter Gruppe A/C/D Achtelfinale (von 16.45 Uhr) Reporter: Norbert Galeske



3.25 Kramer gegen Kramer (VPS 1.50)



5.05 citydreams (VPS 5.00)



5.15- Dr. Klein 6.00 (von 19.45 Uhr)



Weitere Informationen zur FIFA Frauen WM im ZDFtext ab Seite 200 sowie unter zdfsport.de und in der ZDF-App



("Länderspiegel", "plan b: Forever young", "Der Samstagskrimi: Stralsund - Kein Weg zurück" und "Eine Affäre Undercover" entfallen.)



Die Serie "SOKO Kitzbühel" um 18.05 Uhr verschiebt sich wie folgt:



Sa., 29.06.2019 Alpenpiraten Sa., 13.07.2019 Ein fast perfekter Mord Sa., 20.07.2019 Rückkehr ins Paradies Sa., 27.07.2019 Hinter der Fassade Sa., 03.08.2019 Zu hoch hinaus



Die Reihe "Der Staatsanwalt" um 21.45 Uhr verschiebt sich wie folgt:



Sa., 29.06.2019 Tödlicher Ehrgeiz Sa., 06.07.2019 Sport ist Mord Sa., 20.07.2019 Mord nach Mitternacht Sa., 27.07.2019 Der Schein trügt Sa., 17.08.2019 Mord und Lügen



So., 23.6.



Bitte Programmänderung und Beginnezeitkorrekturen ab 20.15 Uhr beachten:



20.15 ZDF SPORTextra UEFA U21 EM 2019 Deutschland - Österreich Gruppe B . . .



23.20 Kommissar Beck (VPS 23.15)



0.50 heute Xpress (VPS 0.45)



0.55 Worauf vertraust Du (VPS 0.50)



1.25 ZDF SPORTextra (VPS 1.20) UEFA U21 EM 2019 Deutschland - Österreich Gruppe B (von 20.15 Uhr) . . . zu So., 23.6.



3.00 Terra X (VPS 2.55) Superhelden: Beowulf



3.45 Terra X (VPS 3.40) Die Hannibal-Expedition



4.30 planet e.: Risiko Umwelthormone - Wenn der Körper austickt (VPS 4.25)



5.00- ZDF.reportage 5.30 Rennstrecke Autobahn



("citydreams" entfällt.)



Di., 25.6.



Bitte Programmänderung ab 17.00 Uhr beachten:



17.00 heute



17.10 hallo deutschland



17.30 ZDF SPORTextra (Fub/HD/AD/Dd5.1/UT) FIFA Frauen WM Italien - Dritter Gruppe A/B/F Achtelfinale Übertragung aus dem Stade de la Mosson in Montpellier/Frankreich Reporter: Béla Réthy Moderation: Sven Voss



In der Halbzeitpause: gegen 18.45 heute (VPS 19.00)



18.57 Wetter (VPS 19.20)



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



19.55 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)



20.40 ZDF SPORTextra (Fub/HD/AD/Dd5.1/UT) FIFA Frauen WM Erster Gruppe E - Zweiter Gruppe D Achtelfinale Übertragung aus dem Roazhon Park in Rennes/Frankreich Reporter: Norbert Galeske Moderation: Sven Voss



In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



23.00 Markus Lanz (VPS 22.45)



0.15 heute+ (VPS 0.00)



0.30 Neu im Kino (VPS 0.15)



0.35 Miami Vice (VPS 0.20)



2.35 Der Adler - Die Spur des Verbrechens (VPS 2.20)



4.15 Masters of Sex (VPS 4.00)



zu Di., 25.6.



5.10- hallo Deutschland (VPS 4.55) 5.30 von 17.10 Uhr)



Weitere Informationen zur FIFA Frauen WM im ZDFtext ab Seite 200 sowie unter zdfsport.de und in der ZDF-App



("Leute heute", "ZDFzeit: Achtung, Kundenfalle!","Frontal 21" und 37°: Wo ist meine Familie" entfallen.)



Die Serie "SOKO Köln" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:



Di., 02.07.2019 Von fremder Hand Di., 09.07.2019 Fahrerflucht Di., 16.07.2019 Abikriege Di., 23.07.2019 Fünf Sekunden Di., 06.08.2019 Der Tod der Maureen O'Brien



Mi., 26.6.



Bitte Änderung beachten:



1.30 Dokumentation



(Die Wiederholung "ZDFzeit: Achtung, Kundenfalle!" entfällt.)



_____________________________________



3.15 Dokumentation



(Die Wiederholung "Frontal 21" entfällt.)



_____________________________________



Bitte Änderung beachten:



4.45 Dokumentation



(Die Wiederholung "plan b: Forever young" entfällt.)



Woche 27/19



Di., 2.7.



0.15 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Tel Aviv on Fire" von Sameh Zoabi



