Die geplante Kooperation zwischen RB Leipzig und dem SC Paderborn 07 wird doch nicht stattfinden. Das teilten die Vereine am Mittwoch mit.



"RB Leipzig und SCP07 sind übereingekommen, dass ein zielgerichteter fachlicher Austausch im Rahmen der geplanten sportlichen Kooperation unter den gegebenen inhaltlichen Rahmenbedingungen auf Grund unterschiedlicher Ansichten nicht wie geplant umsetzbar ist", hieß es in der gemeinsamen Stellungnahme. "Der SCP07 verweist deutlich darauf, dass es keine weiteren Beweggründe gibt." Die Idee für die Zusammenarbeit war beim Wechsel von Markus Krösche, der jetzt Sportdirektor beim RB Leipzig ist, entstanden. Die beiden Bundesligavereine betonten, dass sie "dennoch ausdrücklich an der gegenseitigen Wertschätzungen festhalten".



Bei den Fans von Paderborn hatte die mögliche Kooperation mit Leipzig für massive Kritik gesorgt.