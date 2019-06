Die US-Notenbank Fed hält den Leitzins noch konstant, lässt aber die Tür für eine Senkung offen. Die Währungshüter beließen den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Zugleich ist fast die Hälfte der Währungshüter der Ansicht, dass in der zweiten Jahreshälfte niedrigere Zinsen angemessen sein dürften.

