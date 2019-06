Vivian Ho berichtet für "The Guardian", dass Google 20.000 neue Wohnungen in der San Francisco Bay Area errichten will. Insgesamt beläuft sich die Investition auf eine Milliarde US-Dollar. Die eine Milliarde US-Dollar würden zur Errichtung von circa 20.000 neuen Wohnungen im Laufe von 10 Jahren eingesetzt werden. Dies wären etwa 68 Prozent der Einheiten, die in der Bay Area jedes Jahr gebaut werden ...

