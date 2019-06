Düsseldorf (ots) - Zum Internationalen Weltflüchtlingstag hat Grünen-Chefin Annalena Baerbock die Staats- und Regierungschefs des EU-Gipfels dazu aufgefordert, ihre restriktive Flüchtlingspolitik zu beenden. "Die Staats- und Regierungschefs sollten am Donnerstag endlich ein großzügiges Kontingent für die legale Flucht nach Europa beschließen", sagte Baerbock der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Sie müssten aufhören, sich der gemeinschaftlichen Verteilung von Geflüchteten zu verschließen, und ein Sofortprogramm zum Aufbau einer europäischen Seenotrettungsmission auf den Weg bringen. "Es ist ihre verdammte Pflicht", sagte Baerbock und verwies darauf, dass gleichzeitig mit dem Gipfel wieder ein Rettungsschiff der Hilfsorganisation Sea-Watch mit mehr als 40 Menschen an Bord über das Mittelmeer irre und nirgendwo anlanden dürfe.



