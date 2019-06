Award vom Storage Magazine im Rahmen der jährlichen "Storries XVI"-Feierstunde verliehen

ExaGrid, ein führender Anbieter intelligenter hyperkonvergierter Speicherlösungen für Backups, gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom Storage Magazine im Rahmen der jährlichen Feierstunde Storries XVI die Auszeichnung als "Enterprise Backup Hardware Produkt des Jahres" erhalten hat. Die Gewinner werden in einer öffentlichen Abstimmung ermittelt, was den Erhalt dieser Auszeichnung besonders wertvoll macht. Sie repräsentiert die kollektiven Stimmen der Kunden und Partner von ExaGrid und ist eine weitere Bestätigung der Spitzenleistungen der differenzierten Produktarchitektur und des Kundendienstmodells von ExaGrid.

"Es ist uns eine Ehre, diese Auszeichnung vom Storage Magazine entgegenzunehmen", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Die Deduplizierung und Scale-out-Architektur von ExaGrid geben unseren Kunden auch bei zunehmenden Datenmengen ein gleichmäßiges Backup-Fenster, was im heutigen in ständigem Wandel befindlichen Unternehmensumfeld von besonderer Bedeutung ist. Der Scale-out-Ansatz beseitigt zudem umfangreiche Aufrüstungen und erzwungene Produktveraltung. Unsere einzigartige Landezone bewahrt die jüngste Datensicherung in ihrer vollständigen, nicht deduplizierten Form und ermöglicht damit dreimal so schnelle Backups und 20-mal so schnelle Wiederherstellungen und VM-Boots im Vergleich zu anderen auf dem Markt befindlichen Deduplizierungslösungen. Wir bieten lebenslangen Wert und Investitionsschutz, die von keiner anderen Architektur erreicht werden."

Die feierliche Storries-XVI-Preisverleihung fand in London statt, wo ExaGrid Wiederverkäufer und strategische Bündnispartner, wie Fortem-IT, Nutanix, S3 Trustmarque Solutions und Veeam Software begrüßen konnte. Daniel Mawji, Account Director von Fortem-IT, erklärte: "Die einzigartige Architektur von ExaGrid bietet unseren Kunden eine Lösung, die mit der Unternehmensumgebung mitwächst. Bei Fortem-IT sind wir stolz darauf, dass wir früher zum Partnerunternehmen des Jahres gekürt wurden, und wir gratulieren dem Unternehmen zu dieser eindrucksvollen Auszeichnung. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer partnerschaftlichen Zusammenarbeit in den nächsten Jahren." Mick Powell, Account Executive bei S3 Trustmarque Solutions, fügte hinzu: "Wir beglückwünschen ExaGrid zum wohlverdienten Enterprise Backup Hardware Award. Wir freuen uns darauf, künftig weitere gemeinsame Erfolge zu feiern und gemeinsam in neue Märkte vorzustoßen."

Das gebrauchsfertige festplattenbasierte Backup-System von ExaGrid kombiniert Unternehmensspeicherung mit Datendeduplizierung auf Zonenebene und stellt damit eine festplattenbasierte Lösung bereit, die wesentlich kostengünstiger ist als Festplatte zum Niedrigpreis. Außerdem ermöglicht das System schnellere Sicherungen und Wiederherstellungen als Inline-Deduplizierung innerhalb der Backup-Software oder in Targetside-Appliances, wie Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce oder andere Deduplizierungslösungen. Die patentierte Deduplizierung von ExaGrid auf Zonenebene verringert den benötigten Festplattenspeicherplatz in einer Größenordnung von 10:1 bis hin zu 50:1, indem nur die einzigartigen Bytes über Backups und keine redundanten Daten gespeichert werden. Adaptive Deduplizierung führt die Deduplizierung und Replikation parallel mit den Backups aus, während den Backups vollumfängliche Systemressourcen bereitgestellt werden, um die schnellsten Datensicherungen zu ermöglichen und einen starken Wiederherstellungspunkt (Recovery Point Objective, RPO) bereitzustellen. Bei zunehmendem Datenbestand lässt sich die Ausdehnung des Backup-Fensters nur mit ExaGrid vermeiden, indem volle Appliances innerhalb eines Systems hinzugefügt werden. Die einzigartige "Landezone" von ExaGrid bewahrt eine vollständige Kopie der jüngsten Datensicherung auf der Festplatte auf und ermöglicht damit die schnellsten Wiederherstellungen, VM-Boots innerhalb von Sekunden bis wenigen Minuten, "sofortige Datenwiederherstellung" und schnelle Bandkopie.

Die Multi-Appliance-Modelle von ExaGrid können nach Wunsch in einem einzigen System kombiniert werden, was vollumfängliche Backups von bis zu 2 PB ermöglicht, was doppelt so groß ist wie jede andere auf dem Markt befindliche Lösung. Die Appliances haben zudem eine kombinierte Aufnahmegeschwindigkeit von 432 TB/Std, was dreimal schneller ist als das nächste Konkurrenzprodukt. Jede Appliance beinhaltet die geeignete Menge an Prozessorleistung, Speicher, Festplatte und Bandbreite für die Datengröße, so dass die Leistung erhalten bleibt und Backup-Zeiten nicht länger werden, wenn bei zunehmender Datenmenge weitere Appliances zum System hinzugefügt werden. Die Appliances in einem System erscheinen als Einzelpool mit langfristiger Kapazität. Der Kapazitätsbelastungsausgleich aller deduplizierten Daten über alle Appliances erfolgt automatisch und die Appliances lassen sich im Interesse einer linearen Skalierbarkeit problemlos miteinander kombinieren. Darüber hinaus führt ExaGrid eine globale Deduplizierung über alle deduplizierten Datenablagen aus. Dank dieser Kombination von Fähigkeiten in einer gebrauchsfertigen Anwendung ist das ExaGrid-System leicht zu installieren, zu verwalten und auszuweiten.

Die Zahl der veröffentlichten Kundenerfolgsgeschichten und Unternehmensberichte von ExaGrid beläuft sich auf über 360, mehr als bei allen anderen Anbietern in diesem Bereich zusammen. Diese Berichte verdeutlichen die Zufriedenheit der Kunden mit dem einzigartigen Architekturansatz, den hoch differenzierten Produkten und der unübertroffenen Kundenbetreuung von ExaGrid. Kunden erklären übereinstimmend, dass das Produkt nicht nur das Beste seiner Klasse ist, sondern dass es auch "einfach funktioniert".

Über ExaGrid

ExaGrid bietet intelligente hyperkonvergente Speicher für Backups mit Datendeduplizierung, einer einzigartigen Landezone und Scale-out-Architektur. Die Landezone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Sicherungen, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Scale-out-Architektur umfasst vollumfängliche Appliances in einem Scale-out-System und sorgt bei zunehmendem Datenvolumen für ein Backup-Fenster von vorgegebener Länge, so dass keine kostspieligen umfangreichen Aufrüstungen erforderlich werden. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder nehmen Sie bei LinkedIn mit uns Verbindung auf. Sehen Sie selbst, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit für Backups aufwenden.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

