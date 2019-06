'Die Welt' (Donnerstag) schreibt zur Klimapolitik der Kanzlerin:

"Das Klimathema liegt dick in der Luft, und die Politik glaubt, nicht anders zu können. So war es schon immer: An hehren Zielen herrschte nie Mangel. Noch im Jahr 2017 versprach Merkel, die deutschen Klimaziele bis zum Jahr 2020 zu erfüllen. Wenige Monate später war klar: Das Versprechen war unhaltbar, auch weil die Flüchtlingsfrage alle anderen politischen Themen überlagerte. So könnte es erneut kommen. Bis September soll das Klimakabinett der Kanzlerin ein Klimaschutzgesetz ohne "Pillepalle" ausarbeiten, das die 2030er-Ziele "garantiert" erreicht. Doch bislang ist von einer Konsensbereitschaft der beteiligten Ministerien nichts zu spüren. Dass die Kanzlerin mittendrin die Latte noch einmal höher gelegt hat, dürfte eine Einigung nicht eben leichter machen."/yyzz/DP/men

AXC0004 2019-06-20/05:35