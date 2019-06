Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.2OY: DOW am 19.6. -2,24%, Volumen 114% normaler Tage , BCO: Boeing am 19.6. -1,44%, Volumen 90% normaler Tage , NKE: Nike am 19.6. -0,89%, Volumen 94% normaler Tage , 6MK: Merck Co. am 19.6. 1,03%, Volumen 86% normaler Tage , WDP: Walt Disney am 19.6. 1,21%, Volumen 60% normaler Tage , UNH: UnitedHealth am 19.6. 1,83%, Volumen 85% normaler Tage , Dow Jones: +0,15% Aktie Symbol SK Perf. UnitedHealth UNH 250.190 1.83% Walt Disney WDP 140.920 1.21% Merck Co. 6MK 85.360 1.03% Nike ...

Den vollständigen Artikel lesen ...